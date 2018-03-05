В Саратове открывается первый экономический форум "Движение только вперед!"

САРАТОВ, 5 марта. /ТАСС/. Более 800 экспертов из 12 стран мира примут участие в первом экономическом форуме "Движение только вперед!", который открывается в понедельник в Саратове. Об этом сообщила ТАСС министр экономического развития региона Юлия Швакова.

"Саратовский экономический форум "Движение только вперед!" проводится в 2018 году впервые. К участию в форуме приглашены эксперты со всей России: из Твери, Самары, Москвы, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Пензы - всего не менее 10 регионов. А также зарубежные партнеры из Ирана, Швейцарии, Китая, Германии, ОАЭ, Франции, Австралии, Белоруссии, Армении и Казахстана", - рассказала Швакова.

По словам министра, форум пройдет 5 и 6 марта, за два дня его посетят порядка 800 человек. В числе участников, в первую очередь, инвесторы, собственники и руководители предприятий, предприниматели, а также федеральные парламентарии, представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, научного сообщества, всероссийских общественных объединений бизнеса.

"Наша цель - позиционирование региона как инвестиционно привлекательной территории. Также мы делаем акцент на продвижение товаров и услуг саратовских предприятий на внешние рынки. В рамках форума планируется заключение ряда соглашений о сотрудничестве", - уточнила Швакова.

Собеседница агентства подчеркнула, что в рамках форума пройдет двухдневная выставка инвестиционных проектов, приоритетных для социально-экономического развития области, а также проектов в инфраструктурной сфере, которым требуется инвестор или концессионер.

"Мы намерены презентовать 10 крупных проектов, которые могли бы быть реализованы в Саратовской области. Фактически это готовые направления для вложения средств с гарантированной поддержкой власти. Общая сумма инвестиций, которые мы надеемся привлечь за счет этих проектов - 70 млрд рублей. Это значительно для нашего региона", - подчеркнула Швакова.

Дискуссионные площадки и культурная программа

Как уточнила Швакова, в рамках форума планируется пленарное заседание и работа семи тематических площадок, посвященных развитию цифровых технологий, конкуренции в сфере инвестиций, вопросам агропродовольственного рынка, перспективам развития региональной промышленности.

Кроме того, для гостей Саратовской области организована культурная программа. "Во все дни проведения мероприятия гости города могут посетить экспозиции и выставки областных и федеральных музеев. Так, в Радищевском музее и областном музее краеведения представлены экспозиции, рассказывающие об истории Саратовского края, в том числе, о жизни немцев Поволжья, и знаменитых людях, чья жизнь была связана с Саратовом", - добавили в министерстве культуры области. В ведомстве отметили, что участники также смогут посетить музейный историко-патриотический комплекс, расположенный в парке Победы и осмотреть подвория Национальной деревни народов Поволжья.

Строительство аквапарка и развитие туризма

Власти региона в рамках форума надеются заключить ряд соглашений. Один из самых ярких проектов - это соглашение с ГК "Кварсис" - компанией, которая ранее занималась возведением аквапарка в Новосибирске.

В преддверии форума министр инвестиционной политики и имущественных отношений области Олег Галкин провел предварительную встречу с председателем "Кварсиса". "Мы достигли важных результатов по итогам переговоров. Подтверждением серьезности намерений станет подписание соглашения о взаимном сотрудничестве правительства с ЗАО "Кварсис Инвест" на Саратовском экономическом форуме. Уже на месте мы обсудим варианты размещения аквапарка с общей площадью застройки 35 тыс. квадратных метров и гостиничным комплексом на 250 номеров", - рассказал Галкин.

Он уточнил, что в ближайшее время власти планируют проработать все детальные вопросы с инвестором, в том числе ценовую политику и характеристики объекта. "Аквапарк станет комфортной зоной отдыха и для прибывающих туристов. В то же время это принесет инвестиции, налоговые поступления и новые рабочие места", - заключил Галкин.

О форуме

Первый межрегиональный экономический форум в Саратове пройдет 5 и 6 марта, его посетят более 800 представителей бизнеса и органов власти. Участники обсудят, в частности, вопросы цифровой экономики, социального предпринимательства, инструментов развития экономики моногородов, поиска рынков сбыта, а также реализацию совместных инвестиционных проектов, перспективы расширения отечественного экспорта, стимулирование туризма.

Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие советник президента РФ Герман Клименко, полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители ряда департаментов и федеральных институтов развития, а также спикеры от субъектов бизнеса и органов власти, общественники.