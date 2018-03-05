Южнокорейские бизнесмены обсудят во Владивостоке инвестиции в дальневосточные проекты

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Бизнесмены из Южной Кореи обсудят новые и действующие инвестиционные дальневосточные проекты в День корейского инвестора, который пройдет в понедельник во Владивостоке. В его рамках также состоится первое заседание российско-корейского Совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"5 числа [марта] состоится День корейского инвестора. К нам приезжают порядка 100 крупнейших корейских кампаний, которые в совокупности производят более половины ВВП Республики Корея. Приезжает председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республика Корея Сон Ён Гиль, который посещал Россию в качестве спецпосланника президента Республики Корея", - рассказал ранее журналистам глава Минвостокразвития Александр Галушка.

По словам министра, в рамках программы Дня корейского инвестора пройдут предметные переговоры по инвестиционным проектам южнокорейских инвесторов на Дальнем Востоке, состоится подписание соглашения о сотрудничестве между комитетами по северному сотрудничеству и министерством РФ по развитию Дальнего Востока.

Также 5 марта во Владивостоке пройдет задание рабочей группы федеральной прокуратуры РФ и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока по защите прав инвесторов. "За то время, что прошло с последнего заседания - оно было в конце года - у нас целый ряд примеров нарушения прав предпринимателей, избыточного давления, ненадлежащей работы контрольных надзорных органов. Все эти случат будут рассмотрены во Владивостоке", - сообщил ранее на брифинге Александр Галушка.

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Как уточнили ТАСС в администрации Приморья, Республика Корея входит в тройку ключевых стран-партнеров региона в сфере торговли и инвестиций. Чтобы облегчить работу партнеров и сделать ее более эффективной, во Владивостоке создали Центр поддержки корейских инвесторов, который предоставляет иностранным предпринимателям информацию о преференционных механизмах, введенных на Дальнем Востоке, системе налогообложения, правилах таможенного оформления, найме сотрудников на предприятия и другие сведения, связанные с реализацией инвестиционных проектов.

Южнокорейские инвесторы уже реализуют в Приморском крае несколько проектов, например, крупная южнокорейская корпорация Hyundai в партнерстве с компанией "Роснефть" реализует проект по строительству судоверфи "Звезда" в городе Большой Камень и работает над созданием Находкинского завода минеральных удобрений. Кроме того, инвесторы рассматривают Приморье в качестве площадки для создания предприятия по производству светодиодной техники.

В свою очередь, глава Владивостока Виталий Веркеенко ранее заявил, что южнокорейские инвесторы и бизнес-структуры могли бы принять участие в реализации таких крупных проектов, как строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) и рыбного рынка, а также в реконструкции парка "Минный городок" и Спортивной набережной во Владивостоке.

Первый День корейского инвестора состоялся в июне 2017 года в Хабаровске. Он пополнил портфель перспективных проектов с участием южнокорейских инвесторов на сумму свыше $250 млн. В нем приняли участие такие компании, как Hyundai, "ЛС Нетворкс" и другие.