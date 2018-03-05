Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трутнев: ЦБ готов апробировать в ДФО новые практики в сфере финансов

Экономика и бизнес
5 марта, 0:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе добавил, что сейчас прорабатывается вопрос о создании в регионе финансового центра

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Центральный банк России готов апробировать на Дальнем Востоке новые практики в сфере финансов в рамках создания в регионе финансового центра, но с настороженностью относится к применению там криптовалют. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Интервью

Юрий Трутнев

Юрий Трутнев: систему отношений с регионами нужно менять

Перейти в раздел Интервью

Полпред отметил, что "прямо сейчас в работе [находится] создание финансового центра на Дальнем Востоке". "Недавно я проводил совещание с Центробанком. ЦБ понимает, что доступность финансовых ресурсов является одним из значительных ограничений развития Дальнего Востока, и готов в этой части вместе с нами использовать новые практики, новые режимы, какие - мы сейчас прорабатываем", - рассказал вице-премьер.

Трутнев подчеркнул, что "все эти практики будут использоваться с условием сохранения принятых ограничений в части борьбы с отмыванием денег". "Во всем остальном, мы считаем, пространство достаточно широкое для экспериментов. Правда, у Центробанка пока довольно сдержанная позиция по поводу криптоактивов, все остальное - экспериментируем", - добавил он.

Пока конкретных совместных решений в этой сфере нет, подчеркнул Трутнев, "но список предложений формируется". "После этого будет проведен анализ эффективности их применения, а затем будем предлагать изменения в законодательство, без которых ничего не получится", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Трутнев, Юрий Петрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вручение кинопремии "Оскар". Текстовая трансляция
2
Трамп заявил, что США несут убытки во всех торговых сделках
3
СМИ: правоцентристы лидируют на парламентских выборах в Италии
4
Путин: документооборот между госструктурами надо перевести в цифровые формы
5
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
6
Глава Мосгордумы принес извинения Собчак за инцидент с действиями стажера парламента
7
Чеченское предприятие готово поставлять на российский рынок 20 видов колбас
Темы дня
Новости партнеров
Реклама