Трутнев: ЦБ готов апробировать в ДФО новые практики в сфере финансов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Центральный банк России готов апробировать на Дальнем Востоке новые практики в сфере финансов в рамках создания в регионе финансового центра, но с настороженностью относится к применению там криптовалют. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Полпред отметил, что "прямо сейчас в работе [находится] создание финансового центра на Дальнем Востоке". "Недавно я проводил совещание с Центробанком. ЦБ понимает, что доступность финансовых ресурсов является одним из значительных ограничений развития Дальнего Востока, и готов в этой части вместе с нами использовать новые практики, новые режимы, какие - мы сейчас прорабатываем", - рассказал вице-премьер.

Трутнев подчеркнул, что "все эти практики будут использоваться с условием сохранения принятых ограничений в части борьбы с отмыванием денег". "Во всем остальном, мы считаем, пространство достаточно широкое для экспериментов. Правда, у Центробанка пока довольно сдержанная позиция по поводу криптоактивов, все остальное - экспериментируем", - добавил он.

Пока конкретных совместных решений в этой сфере нет, подчеркнул Трутнев, "но список предложений формируется". "После этого будет проведен анализ эффективности их применения, а затем будем предлагать изменения в законодательство, без которых ничего не получится", - добавил он.