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Трутнев: анализ эффективности дальневосточных ТОР проведут к концу марта

Экономика и бизнес
5 марта, 0:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

На данный момент в ДФО работает 18 ТОР - всего 48 площадок

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минвостокразвития проведет анализ эффективности территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и представит отчет уже в первом квартале 2018 года. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

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"Задача поставлена такая - три месяца на анализ, и после решим. Если, скажем, где-то потребуется ликвидировать ту или иную площадку внутри ТОРа, то я считаю это нормальным, ничего в этом смертельного нет. Зачем нам держать статус там, где по каким-то причинам не появились резиденты? Анализ должны завершить и предоставить в I квартале 2018 года", - сказал Трутнев.

Он отметил, что на данный момент в ДФО работает 18 ТОР - всего 48 площадок.

"Мы считаем не очень эффективной работу четырех из этих 48 площадок. Там есть проблемы с инвесторами. При этом три из них работают, просто мы планировали там лучшие результаты", - пояснил полпред.

Вице-премьер заметил, что "в целом по ТОРам у нас везде все с планами хорошо, ни одного неработающего ТОРа у нас нет, но мы не хотим, чтобы отдельные площадки пустовали".

Территории опережающего развития (ТОР) создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по финансовым инвестициям и созданию новых рабочих мест.

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