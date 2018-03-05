ФРДВ получит дополнительно 11 млрд рублей в 2018 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение докапитализировать Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) на 11 млрд рублей в 2018 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы согласовали на совещании у Дмитрия Анатольевича Медведева источники докапитализации на сумму 11 млрд рублей. Докапитализация должна произойти в течение этого года. Это бюджет, в том числе программа развития Дальнего Востока, это средства Российского фонда прямых инвестиций и Внешэкономбанка", - сказал Трутнев.

Он напомнил, что ранее обсуждалась возможность выпуска облигаций фонда, но от нее решили отказаться. "Решили, что в этом смысла нет. Там стоимость денег, полученных в рамках размещения облигаций, получается наравне или выше банковской. Вряд ли они кому-то потребуются за такую цену",- пояснил вице-премьер Трутнев.

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Фонд развития Дальнего Востока учрежден Внешэкономбанком (ВЭБ), который является его единственным акционером. ФРДВ - это один из элементов системы государственных институтов, созданных для ускоренного развития дальневосточного и байкальского макрорегионов. Фонд содействует притоку инвестиций с помощью предоставления льготного [от 5% годовых в рублях] и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов в различных отраслях.

По данным фонда, его активы составляют 38 млрд рублей. Из них, по состоянию на февраль 2018 года, уже инвестировано 25 млрд рублей в 12 отраслевых проектов общей стоимостью 133 млрд рублей. В их числе и проекты, реализуемые по поручениям правительства РФ. Всего одобрено 14 инвестпроектов, общий объем вложений ФРДВ в которые составит более 44 млрд рублей.