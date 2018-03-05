Трутнев планирует доложить Путину о возможности тиражирования в РФ "дальневосточных" льгот

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев планирует доложить главе государства Владимиру Путину свои предложения о распространении используемых в ДФО льготных механизмов на территории других регионов страны.

В интервью ТАСС он рассказал, что у него "есть вопросы, которые хотел бы доложить Владимиру Владимировичу, которые требуют решения на его уровне". При этом обратиться к Путину полпред намерен после выборов, но "до 7 мая, конечно - до конца срока полномочий правительства".

Среди тем, которые он готовит для доклада президенту, Трутнев назвал перспективу применения льготных режимов, используемых на Дальнем Востоке, в других регионах России.

"Мы четыре года работаем над развитием Дальнего Востока, и за это время, мне кажется, уже можно сказать, что кое-что удалось, например, существенно изменить инвестиционную привлекательность территории Дальнего Востока. Я уверен, что это тот капитал, наработанный опыт, который нужно использовать и на других территориях России. Об этом мы недавно подробно говорили с министром экономического развития Максимом Орешкиным. Я думаю, что здесь есть содержание и для доклада на высшем уровне", - сказал Трутнев.

Он выразил уверенность, что накопленный в этой сфере опыт федерального округа можно "как-то обобщить и использовать". В то же время полпред добавил, что подготовил в докладе президенту и новые предложения по развитию ДФО, сохраняющие приоритет опережающего развития этого макрорегиона.

"В моем докладе помимо предложений об использовании механизмов развития Дальнего Востока в других регионах России параллельно есть и предложения по дальнейшему совершенствованию преференциальных режимов на территории ДФО. То есть, мы свое преимущество должны сохранить, Дальний Восток должен развиваться ускоренными темпами", - резюмировал Трутнев.

Тиражирование льгот

На минувшей неделе Владимир Путин не исключил, что опыт программы "дальневосточного гектара" со временем может быть тиражирован в другие регионы страны.

"Наверно, постепенно, имея в виду опыт использования этих инструментов ["дальневосточный гектар" и льготных режимов], будем постепенно переходить и к тиражированию на других территориях", - заявил он на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость" в Калиниграде.

Президент напомнил, что на Дальнем Востоке реализуется целый набор налоговых административных и других льгот, направленных на развитие экономики региона и повышение его привлекательности. Путин заметил, что если распространить все эти механизмы на остальную территорию России, то для выделения Дальнего Востока пришлось бы придумать что-то еще.