Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем торговли между Венесуэлой и Колумбией сократился на 32,75% в 2017 году

Экономика и бизнес
5 марта, 1:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Показатель достиг $539 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Объем торговли Венесуэлы и Колумбии в 2017 году сократился на 32,75% по сравнению с уровнем 2016 года. Такие данные Венесуэльско-колумбийской палаты экономической интеграции привел в воскресенье телеканал Globovision.

Смотрите также
Акция протеста в Каракасе

"Ситуация близка к катастрофической": причины и последствия кризиса в Венесуэле

По данным колумбийского Управления статистики, объем товарооборота снизился с $802 млн до $539 млн. При этом экспорт венесуэльской продукции в соседнюю страну вырос на 16%, со $189 млн до $220 млн. Боливарианская Республика поставляет в Колумбию в основном алюминий и пластмассы, а импортирует cахар, кондитерские изделия, аппаратуру и продукцию обрабатывающей промышленности.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам парламента, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.

Тяжелое положение в Боливарианской Республике вынуждает многих граждан эмигрировать. В настоящее время только на территории Колумбии находятся более 550 тыс. венесуэльцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Колумбия Венесуэла
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вручение кинопремии "Оскар". Текстовая трансляция
2
Трамп заявил, что США несут убытки во всех торговых сделках
3
СМИ: правоцентристы лидируют на парламентских выборах в Италии
4
Путин: документооборот между госструктурами надо перевести в цифровые формы
5
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
6
Глава Мосгордумы принес извинения Собчак за инцидент с действиями стажера парламента
7
Чеченское предприятие готово поставлять на российский рынок 20 видов колбас
Темы дня
Новости партнеров
Реклама