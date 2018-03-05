Китай увеличит военный бюджет в 2018 году до $175 млрд

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Китай увеличит расходы на оборону в 2018 году на 8,1%, до 1,11 трлн юаней (около $175 млрд). Об этом сообщается в докладе о работе правительства, обнародованном в понедельник на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Оборонный бюджет Китая по своему объему занимает второе место в мире после расходов США. В 2017 году он был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел отметку в 1 трлн юаней, достигнув 1,044 трлн юаней (около $151,97 млрд).

Многие международные организации, в том числе SIPRI, полагают, что Китай существенно занижает официальные данные о военном бюджете, а его реальные расходы на оборону могут быть выше на 25-50%. По мнению военных аналитиков, публикуемые данные не включают в себя несколько очень объемных по финансированию статей: затраты на стратегические силы, оборонные научно-технические разработки, импорт иностранных вооружений, Народную вооруженную полицию (аналог внутренних войск) и другие полувоенные вооруженные формирования. К тому же не учитываются расходы провинциальных властей на военные нужды.

Целевой показатель роста ВВП

Целевой показатель роста ВВП КНР на 2018 год составляет "около 6,5%", сообщается в докладе о работе правительства.

По данным Госсовета КНР, ВВП по итогам 2017 года вырос на 6,9% и достиг 82,7 трлн юаней (около $12,84 трлн). В IV квартале темпы роста ВВП страны сохранились на уровне III квартала - 6,8%.

В Китае происходит постепенное замедление темпов роста национальной экономики. Так, в 2010 году этот показатель находился на уровне 10,4%, в 2011 году - 9,2%, а в 2012 году - 7,8%. По итогам 2013 года темпы роста экономики Китая замедлились до 7,7%, в 2014 году - до 7,3%, в 2015 году - до 6,9%, а в 2016 году этот показатель находился на уровне 6,7%.

Инфляция составит 3%

Рост потребительских цен в Китае должен составить в 2018 году 3%, отмечается в докладе. Прогноз совпадает с целевым значение аналогичного показателя 2017 года. Как отмечается в документе, сохранение уровня цен стабильным "благоприятствует разумному ориентированию рыночных ожиданий". По данным Государственного статистического управления КНР, индекс потребительских цен (CPI) в Китае - ключевой показатель уровня инфляции - по итогам 2017 года вырос на 1,6%. Тогда темпы роста снизились на 0,4% по сравнению с 2016 годом.

Китай также намерен сократить дефицит бюджета в 2018 году на 0,4% в годовом выражении - до 2,6% ВВП страны.

"Размер запланированных на текущий год внутренних инвестиций составит 537,6 млрд юаней, увеличившись на 30 млрд юаней по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в документе.

В докладе уточняется, чьл эти средства будут направлены на поддержку сельского хозяйства, села и крестьянства, стимулирование развития за счет инноваций, защиту экологии, улучшение жизни населения, развитие потенциала обеспечения безопасности.

Стабильный и сбалансированный курс юаня

"Китай будет поддерживать в целом стабильный обменный курс жэньминьби (официальное название юаня - прим. ТАСС) на регулируемом и сбалансированном уровне", - указано в документе.

В августе 2015 года китайский ЦБ объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к доллару примерно на 6,28%.

Борьба с безработицей

"Количество новых рабочих мест в городах и поселках превысит 11 млн. Это позволит сохранить в основном стабильную занятость населения", - говорится в документе.

Также отмечается, что "коэффициент безработицы и коэффициент зарегистрированной безработицы в масштабах всей страны составят 5,5% и 4,5% соответственно".

Кроме того, авторы документа подчеркивают, что при составлении прогноза они учитывали необходимость трудоустройства выпускников вузов и средних профессиональных училищ, а также сокращенного в процессе ликвидации избыточных производственных мощностей персонала.

Уголь и сталь

Власти Китая планируют сократить производство угля и стали на 150 млн и 30 млн тонн соответственно. Как отмечается в документе, также до конца года будут закрыты все несоответствующие национальным стандартам угольные электростанции мощностью менее 300 тыс. кВт.

В последние годы вследствие падения спроса на международном и внутреннем рынках правительство Китая активно сокращает избыточные мощности в сталелитейной и угольной промышленности. В 2017 году власти Китая планировали сократить производство стали и угля на 50 млн и 150 млн тонн соответственно. В настоящее время Китай является крупнейшим в мире производителем стали: в 2016 году предприятия страны изготовили около 808 млн тонн этого сплава.

Монетарная политика

Власти Китая намерены придерживаться сдержанной и нейтральной монетарной политики в 2018 году.

"Сдержанная финансовая политика Китая останется в текущем году нейтральной", - подчеркивается в документе. "Меры ее послабления или ужесточения будут задействованы в случае необходимости, - говорится в докладе. - Правительство позаботится о том, чтобы совокупный объем денежной массы контролировался на надлежащем уровне, и будет поддерживать сдержанный рост денежного агрегата М2 (наличность, чеки и вклады до востребования - прим. ТАСС) и кредитного финансирования".

"Будут направлены усилия на поддержание рационального и стабильного уровня ликвидности, а также на увеличение доли прямого финансирования", - отмечается в документе.

В последние годы власти Китая уделяют особое внимание стабильности финансового сектора страны. В январе председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил предотвращение финансовых рисков в качестве одной из ключевых задач на 2018 год.