Трамп заявил, что США несут убытки во всех торговых сделках

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. США остались проигравшей стороной практически во всех торговых сделках, а сталелитейная и алюминиевая промышленность уничтожены. С таким заявлением в воскресенье выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

We are on the losing side of almost all trade deals. Our friends and enemies have taken advantage of the U.S. for many years. Our Steel and Aluminum industries are dead. Sorry, it’s time for a change! MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 March 2018

"Мы оказались проигравшей стороной практически во всех торговых сделках. Наши друзья и враги на протяжении многих лет извлекают выгоду за счет США. Наше производство стали и алюминия уничтожено", - написал он в Twitter.

"Извините, но пришло время для перемен. Сделаем Америку снова великой!" - заключил американский лидер, повторив свой главный предвыборный лозунг.

Вашингтон на данный момент ведет переговоры по изменению ряда договоров, в частности Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), участниками которого также являются Канада и Мексика. Трамп считает условия этого и других соглашений нечестными по отношению к США. На прошлой неделе он также объявил о намерении установить пошлины для ввозимых из других стран стали и алюминия в целях возрождения национальной промышленности. Помимо этого, в субботу глава Белого дома пригрозил ввести налог на машины из Евросоюза, если тарифы для американских компаний в Европе продолжат расти.