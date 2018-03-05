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Татарстан использует ЧМ по футболу для налаживания бизнес-связей

Экономика и бизнес
5 марта, 15:16 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 5, марта. /ТАСС

Глава региона отметил, что в рамках ЧМ в Казани пройдут мероприятия, связанные с традициями республики

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КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана используют проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в Казани для налаживания сотрудничества с партнерами в бизнесе. Об этом в понедельник сообщил журналистам президент Татарстана Рустам Минниханов.

"В том числе эту возможность (ЧМ - прим. ТАСС) мы будем использовать для наших контактов будущих, это очень хорошая возможность - пригласить наших партнеров и сблизить наши позиции. А в рамках ЧМ в Казани будет очень много мероприятий, культурных, спортивных, особенно связанных с нашими обычаями, традициями. Все эти вопросы будут представлены. Я думаю, что наши гости будут довольны от того, что они получат информацию о нашей республике, стране, о тех людях, которые живут в нашей республике," - сказал он.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Южная Корея - Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля - четвертьфинал.

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Татарстан ЧМ-2018 по футболу
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