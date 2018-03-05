Радаев: запуск Западного обхода Саратовского узла ПЖД увеличит поставки зерна на юг

САРАТОВ, 5 марта. /ТАСС/. Строительство Западного обхода Саратовского железнодорожного узла позволит увеличить поставки зерна в южном направлении. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Валерий Радаев на Саратовском экономическом форуме.

"В числе важнейших инфраструктурных проектов - строительство Западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги [ПЖД]. Это позволит значительно увеличить объем грузоперевозок, прежде всего зерна, в направлении Азово-Черноморских портов", - сказал Радаев на пленарном заседании форума, не уточнив при этом конкретных цифр.

В 2018 году в проект строительства планируется вложить 1,36 млрд рублей, следует из презентации, продемонстрированной в ходе выступления главы региона.

Проект создания Западного обхода Саратовского железнодорожного узла обсуждают с 2006 года. Старт реализации проекта неоднократно переносился. Его начали лишь в 2016 году. Завершение намечено на 2024 год. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 30 млрд рублей.

Первый экономический форум в Саратове проходит 5 и 6 марта, его посетят более 800 представителей бизнеса и органов власти. Участники обсудят, в частности, вопросы цифровой экономики, социального предпринимательства, инструментов развития экономики моногородов, поиска рынков сбыта, а также реализацию совместных инвестиционных проектов, перспективы расширения отечественного экспорта, стимулирование туризма.