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Минстрой предлагает включить проект "Умный город" в госпрограмму "Цифровая экономика"

Экономика и бизнес
5 марта, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Проект подразумевает применение существующих наработок в части формирования комфортной городской среды, ЖКХ и безопасности

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ намерено включить проект "Умный город" в госпрограмму "Цифровая экономика". Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на заседании стратегической сессии по проекту.

"Мы направили заявку на включение в программу "Цифровая экономика" <...>, на то, чтобы в программу был включен проект "Умный город", - сказал глава Минстроя. Также министерство работает над включением направления "Умный город" в паспорт приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда", продолжил руководитель ведомства.

Проект "Умный город" подразумевает применение существующих наработок в части формирования комфортной городской среды, ЖКХ, градостроительства, безопасности, управления транспортными и пешеходными потоками, в том числе с применением современных IT-решений, уточнил министр.

"Наша задача - их найти, сконцентрировать, отфильтровать, взять наилучшие практики муниципальные, создать такую базу данных <...> Нужно сформировать единое понимание принципов формирования "умного города", общую терминологию, а также определение подходов к измерению "интеллектов" городов", - заявил Мень.

Принципы создания "умного города" включают в себя ориентацию в городском пространстве, "умное ЖКХ", качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса, уточнил в ходе выступления замглавы Минстроя Андрей Чибис. В рамках заявки Минстрой планирует завершить подготовку банка типовых решений для "умного города" и справочника эффективных технологий в ЖКХ, уточнил он.

По словам вице-президента по стратегическим инициативам "Ростелекома" Бориса Глазкова, если будет принято решение о включении направления "Умный город" в госпрограмму, то детальный план мероприятий будет разработан течение 2018 года.

О госпрограмме "Цифровая экономика"

Направление "Умный город" планировалось включить в программу развития цифровой экономики России при создании госпрограммы, ранее заявлял глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Однако в итоговый вариант документа это направление не вошло - было решено сосредоточиться на базовых направлениях, а отраслевую повестку добавить в последующем.

Программа "Цифровая экономика РФ", утвержденная летом 2017 года, рассчитана на срок до 2024 года включительно. Сейчас она состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.

Совокупно на реализацию четырех планов мероприятий потребуется порядка 522 млрд рублей. Уже в 2018 году был утвержден план мероприятий по направлению "Кадры и образование", объем финансирования по нему определен не был.

В январе 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил предусмотреть новые направления в программе, ранее сообщал ТАСС. В предварительный список вошли здравоохранение, образование, государственное управление, энергетика, агропромышленный сектор, "умный город", электронная торговля (e-commerce), транспорт и логистика, финтех. Финальное решение об увеличении количества направлений госпрограммы будет принимать правительственная подкомиссия по цифровой экономике на ближайшем заседании.

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Персоны
Мень, Михаил Александрович Медведев, Дмитрий Анатольевич Никифоров, Николай Анатольевич
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