Великобритания уверена в достижении торговой сделки с США после Brexit

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Великобритания уверена в достижении торгового соглашения с США после прекращения членства в Евросоюзе (ЕС). Об этом в понедельник заявила пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, информирует агентство Reuters.

Отвечая на вопрос о степени уверенности британского правительства в заключении торговой сделки с Соединенными Штатами, она сказала: "Я думаю, что президент и премьер-министр четко заявили о важности достижения двухстороннего торгового соглашения после Brexit".

Ранее во время состоявшегося в воскресенье телефонного разговора Мэй выразила президенту США Дональду Трампу обеспокоенность угрозой введения Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий. Их размер составит 25% на сталь и 10% на алюминий для стран, поставляющих эту продукцию в США.

Трамп в июле прошлого года заявил, что ожидает очень быстрого заключения торгового соглашения с Великобританией после ее выхода из ЕС. Президент США тогда подчеркнул, что стороны работают над торговым соглашением, которое будет "очень-очень крупной сделкой".

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября этого года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и британский законодательный орган. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.