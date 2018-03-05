К концу 2018 года в Севастополе обновят около трети виноградников

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Порядка трети виноградников Севастополя обновят к концу года. Об этом в понедельник на аппаратном совещании правительства города сообщил директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

Ранее сообщалось, что виноградарство и виноделие в Севастополе, согласно стратегии развития города до 2030 года, признаны приоритетными отраслями. Площадь виноградников в Севастополе составляет порядка 4,3 тыс. га, большую часть из них не обновляли с советских времен, сейчас власти осуществляют господдержку их обновления, то есть закладки новых виноградников на месте старых.

"Повышать сбор винограда севастопольские аграрии будут, прежде всего, за счет увеличения площадей [виноградников]. Государство будет стимулировать предприятия закладывать новые сады и виноградники путем возмещения части затрат, на сегодняшний день у нас до 80% компенсируется. Уже к концу этого года мы планируем, что суммарно за период российской юрисдикции Севастополя (с марта 2014 года - прим. ТАСС) будет обновлено около трети виноградных насаждений", - сказал Чумаков.

По его словам, в прошлом году заложили 71,3 га новых виноградников, при этом в общей сложности обновили более 200 га виноградников.