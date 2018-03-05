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Минстрой разрабатывает систему управления потреблением коммунальных ресурсов на блокчейне

Экономика и бизнес
5 марта, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Предполагается, что это позволит автоматизировать учет потребления коммунальных ресурсов и предложить потребителям тарифные планы по аналогии с сотовыми операторами

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ разрабатывает технологию мониторинга в сфере коммунальных ресурсов на основе блокчейна. Об этом сообщил журналистам заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

"Мы сейчас прорабатываем технологию блокчейн для сохранения и передачи этих данных", - сказал он журналистам по итогам заседания стратегической сессии по проекту "Умный город".

Блокчейн применительно к ЖКХ необходим для мониторинга качества и потребления коммунальных ресурсов, а также мониторинга платежей, добавил замглавы министерства.

Контроль над данными позволит автоматизировать учет потребления коммунальных ресурсов и предложить потребителям тарифные планы по аналогии с сотовыми операторами, заявил он в ходе выступления на заседании.

"Это же позволит нам с вами ввести дисконтные программы примерно, как у потребителей сотовой связи. Как только мы перейдем к автоматизации контроля потребления ресурсов, мы сможем предложить потребителям тарифные планы - "эконом", "оптимум" и "безлимит", - добавил замминистра.

Блокчейн ("цепочка блоков") - децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Главное преимущество блокчейна - в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию. Другое преимущество этой технологии - отсутствие необходимости в посредниках, так как третьей стороны для подтверждения передачи информации не требуется. На блокчейне, в частности, построена и работает система электронных денег - биткойн и его аналоги.

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