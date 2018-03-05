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Трамп назвал условия отмены пошлин на сталь и алюминий для Канады и Мексики

Экономика и бизнес
5 марта, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

По словам политика, пошлины будут сняты только в том случае, если будет подписано новое и более справедливое соглашение о NAFTA

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ТАСС, 5 марта. Президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых отменит ввозные пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики. Об этом глава государства написал в понедельник в Twitter.

Политик потребовал от Оттавы и Мехико пересмотреть на выгодных для Вашингтона условиях соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Он также призвал Канаду ослабить ограничения на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, а Мексику - усилить борьбу с контрабандой наркотиков.

"Пошлины на сталь и алюминий будут сняты только в том случае, если будет подписано новое и более справедливое соглашение о NAFTA, - написал президент США. - Канада также должна намного лучше обращаться с нашими фермерами. Мексика должна сделать намного больше, чтобы остановить приток наркотиков в США".

В минувший четверг Трамп заявил, что США введут импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам Трампа, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Мексикой и США было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Трамп хочет пересмотреть договор, так как из-за него, по мнению американского лидера, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Трамп, Дональд
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