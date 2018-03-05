Трамп назвал условия отмены пошлин на сталь и алюминий для Канады и Мексики

ТАСС, 5 марта. Президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых отменит ввозные пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики. Об этом глава государства написал в понедельник в Twitter.

Политик потребовал от Оттавы и Мехико пересмотреть на выгодных для Вашингтона условиях соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Он также призвал Канаду ослабить ограничения на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, а Мексику - усилить борьбу с контрабандой наркотиков.

"Пошлины на сталь и алюминий будут сняты только в том случае, если будет подписано новое и более справедливое соглашение о NAFTA, - написал президент США. - Канада также должна намного лучше обращаться с нашими фермерами. Мексика должна сделать намного больше, чтобы остановить приток наркотиков в США".

We have large trade deficits with Mexico and Canada. NAFTA, which is under renegotiation right now, has been a bad deal for U.S.A. Massive relocation of companies & jobs. Tariffs on Steel and Aluminum will only come off if new & fair NAFTA agreement is signed. Also, Canada must.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 March 2018

...treat our farmers much better. Highly restrictive. Mexico must do much more on stopping drugs from pouring into the U.S. They have not done what needs to be done. Millions of people addicted and dying. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 March 2018

В минувший четверг Трамп заявил, что США введут импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам Трампа, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Мексикой и США было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Трамп хочет пересмотреть договор, так как из-за него, по мнению американского лидера, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.