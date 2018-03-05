Путин по телемосту дал команду на завершение проходки второго Байкальского тоннеля на БАМе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телемосту из Москвы принял участие в торжественной церемонии завершения проходки второго Байкальского тоннеля на административной границе Иркутсткой области и Бурятии. Видеоконференция была организована из ДК Российского университета транспорта (МИИТ), где глава государства осмотрел выставку инфраструктурных проектов, приуроченную к проходящему здесь Съезду транспортников России.

На стенде железнодорожного транспорта президенту показали информационный видеоролик, посвященный строительству второго Байкальского тоннеля, призванного расшить одно из узких мест Байкало-Амурской магистрали. В видеоролике, в частности, было сказано, что работы по прокладке тоннеля с запада на восток велись с октября 2014 года, а первый поезд по тоннелю должен пройти в 2019 году.

Глава РЖД Олег Белозеров доложил о готовности к завершению проходки тоннеля. "Пожалуйста, начинайте", - дал Путин соответствующую команду по телемосту с местом проведения работ, после чего проходческий щит разрушил последний метр породы на восточном портале нового тоннеля в Бурятии.

Высокоточное тоннелестроительное "оружие"

Путин поздравил транспортников с завершением данного этапа строительства тоннеля. "То, что вы делали и сделали, безусловно находится на, что называется, главном пути развития транспортной системы. Развитие на восток возможностей перевозки грузов - это самый быстроокупаемый проект в развитии всей транспортной системы. Это большая, очень важная, сложная и очень нужная работа", - обратился президент к участникам церемонии.

Глава государства отметил, что первый Байкальский тоннель возводился при строительстве БАМа в течение 10 лет, а работы над новым тоннелем были проведены гораздо быстрее, причем "с великолепным результатом и с невероятной точностью". "Вот сейчас только руководитель РЖД напомнил, что при возможном допуске в 100 мм, всего (получилась) 16 мм точность (при строительстве данного тоннеля - прим. ТАСС). Это в известной степени тоже - один из видов нашего высокоточного оружия", - заметил Путин.

Президент обратил внимание и на работавший на объекте проходческий щит. "Это тоже в известной степени наследие Олимпиады, потому что эту технику мы перебросили сюда после завершения работы на олимпийских объектах, где было пройдено тоже большое количество километров и созданы новые транспортные артерии", - сказал Путин.

Параметры тоннеля

Второй Байкальский тоннель - важнейший проект модернизации БАМа и Транссиба. Всего тоннелестроителями при возведении объекта было пройдено 6682 м. После ввода тоннеля в эксплуатацию пропускная способность данного участка увеличится в 2,5 раза - с 13,2 млн тонн до 32,4 млн тонн грузов в год, что позволит освоить дополнительные и перспективные объемы перевозок продукции отечественной промышленности. Новый Байкальский тоннель является частью реализуемых РЖД первоочередных мероприятий по развитию Восточного полигона железных дорог.

1 марта в послании Федеральному собранию Путин поставил задачу увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока в 1,5 раза в течение шести лет - до 180 млн тонн.