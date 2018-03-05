Путин: объем грузооборота по итогам 2017 года увеличился на 5,4%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Объем грузооборота по итогам 2017 года увеличился на 5,4%. Об этом, выступая на Съезде транспортников России, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Российский транспорт сегодня - одна из более динамичных отраслей. По итогам прошлого года объем грузооборота увеличился на 5,4%, пассажирских перевозок - на 8,9%", - привел статистические данные глава государства. Он отметил, что сбалансированное, уверенное развитие транспорта, улучшение условий труда и конкурентоспособности российских перевозчиков - являются безусловным приоритетом политики российских властей. "Это задел и основа роста для всей экономики страны", - подчеркнул Путин.

Тем не менее, по его словам, сами транспортные компании также должны работать над своей эффективностью, производительностью труда. В этом, по словам российского лидера, залог прочности их позиций на рынке и роста зарплат специалистов, достатка семей.

Путин напомнил, что значительная часть послания Федеральному собранию была посвящена вопросам комплексного развития инфраструктуры, как с точки зрения повышения качества жизни людей, так и с точки зрения новых возможностей для экономики и бизнеса. По его словам, в рамках послания правительству было поручено подготовить комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры.