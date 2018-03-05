Источники: группа "РЕСО" получила контроль над страховщиком ОМС "Медстрах"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Компания по обязательному медицинскому страхованию "Медстрах" (1,3 млн застрахованных) в конце 2017 года перешла под контроль компаний, близких к акционерам группы "РЕСО", сообщили ТАСС два источника на страховом рынке.

"Медстрах" ушел под руководство группы "РЕСО" в декабре", - сказал один из собеседников агентства.

Заместитель генерального директора "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов не подтвердил и не опроверг ТАСС эту информацию. При этом он отметил, что медстраховщик группы "РЕСО" "компания "РЕСО-мед" активно изучает рынок ОМС и рассматривает несколько вариантов своего дальнейшего развития".

В колл-центре "Медстраха" корреспонденту ТАСС посоветовали обратиться в "РЕСО-мед", объяснив это тем, что компании "объединились с Нового года".

Генеральным директором "Медстраха", судя по информации на сайте компании, является Валерий Медведев - до конца 2016 года он возглавлял филиал "РЕСО-Мед" в Московской области, а затем был назначен генеральным директором МСК "Уралсиб", когда медстраховщик перешел под контроль группы "РЕСО".

По данным системы СПАРК, компания "Медстрах" сменила собственников в декабре 2017 года. Совладельцами компании с 19 декабря являются ООО "Аджастер" (31,9% уставного капитала), ООО ТМБ (24,1%), ООО "Глорикидс МС" и ООО "Профит" (по 22%).

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайств о приобретении компании "Медстрах" не поступало, сообщил ТАСС представитель ведомства.

Сделка по приобретению МСК "Уралсиб" проходила похожим образом: как сообщали источники ТАСС, в конце 2016 года владельцем медстраховщика стали структуры, подконтрольные основному владельцу "РЕСО-Гарантии" Сергею Саркисову. А затем, 14 февраля 2017 года, ходатайство в ФАС о приобретении 100% акций МСК "Уралсиб" у пяти коммерческих организаций подала сама "РЕСО-Гарантия". В ноябре 2017 года компания приобрела 61,2% акций МСК "Уралсиб" за 907,5 млн рублей, раскрывалось в отчетности компании, итогом сделки будет 100-процентное владение МСК "Уралсиб", говорил заместитель генерального директора "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов.

Совместно МСК "Уралсиб" "РЕСО-Мед" занимают шестое место среди страховщиков ОМС в России и обслуживают более 9,4 млн человек в 14 регионах страны. "Медстрах" занимает 17 место на рынке ОМС и обслуживает 1,3 млн человек в Москве и Московской области.

О группе "РЕСО"

Группа "РЕСО" была создана в 2004 году, объединяет около 20 компаний. Активы группы включают контрольные пакеты универсальной страховой компании "РЕСО-Гарантия", страховщика жизни "ОСЖ "РЕСО-Гарантия", перестраховочной компании "Юнити Ре", и компании по накопительному страхованию жизни "РЕСО-Дельта". Также в группу входит группа медстраховщиков "РЕСО-Мед", станция кузовного ремонта "РЕСО-Авто-Сервис", банк "РЕСО Кредит", лизинговая компания "РЕСО-Лизинг", а также страховые компании в Белоруссии, Казахстане и Армении. Управляет активами группы "Холдинговая компания РЕСО".