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Правительство выделит 3,8 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок в 2018 году

Экономика и бизнес
5 марта, 16:13 дата обновления: 5 марта, 17:14 UTC+3

Вице-премьер Аркадий Дворкович уточнил, что "общий объем субсидирования больше, чем федеральная часть"

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ГОРКИ, 5 марта. /ТАСС/. Правительство выделит 3,8 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок в 2018 году, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

°В целом на эту программу выделяется 3,8 млрд рублей. Кроме того, из 152 субсидируемых маршрутов некоторые маршруты добавились в этом году, регионы софинансируют 84 маршрута. То есть общий объем субсидирования больше, чем федеральная часть", - сказал Дворкович на совещании премьер-министра России Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Наибольший объем субсидий идет на авиаперевозки с регионами Дальнего Востока."Это связано с приоритетностью данного региона. Причем кроме прямых субсидий в рамках этих программ мы еще субсидируем казенные предприятия, финансируем казенные предприятия, находящиеся на Дальнем Востоке. Это Чукотка, Магадан, ряд других регионов", - отметил вице-премьер.

По его словам, у правительства есть уверенность, что в этом году по программам субсидирования будет перевезено больше пассажиров, чем в прошлом.

Дворкович напомнил, что по отношению к авиаперевозкам на Дальнем Востоке действует повышающий коэффициент.

"Для Дальнего Востока есть коэффициент 1,25, повышающий коэффициент к субсидиям, чтобы сделать экономически привлекательной такую перевозку. Кроме данного механизма мы также поддерживаем внутренние перевозки за счет авиакомпании "Аэрофлот", которая находится под контролем государства. Фактически предоставляем "Аэрофлоту" дополнительные средства, которые позволяют им использовать плоский тариф при перевозках в дальние регионы. В этом году плоский тариф расширен и на авиакомпанию "Россия", дочернее предприятие "Аэрофлота", - рассказал вице-премьер.

Он отметил, что это позволит снизить тарифы при полетах в регионы Дальнего Востока.

"По мере расширения бюджетных возможностей будем также расширять и программу субсидирования, вовлекая новые маршруты в эту тему. Заявок больше, чем мы сегодня можем себе позволить субсидировать. Но в любом случае есть уверенность, что в этом году пассажиров будет перевезено еще больше, чем в предыдущие годы", - отметил Дворкович.

Он также сообщил, что в прошлом году были зафиксированы наибольшие показатели перевозок - российские авиакомпании перевезли 105 млн пассажиров.

На данный момент в России действуют четыре программы субсидирования авиаперевозок: региональная, на полеты в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток.

В прошлом году общий объем субсидирования по всем четырем программам составил 7,3 млрд рублей.

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