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Путин ждет от авиакомпаний предложений по мерам развития региональной авиации

Экономика и бизнес
5 марта, 16:16 дата обновления: 5 марта, 16:32 UTC+3

Президент напомнил, что РФ специально выделила ресурсы на поддержание возрождения такого авиапарка

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МОСКВА, 5 марта, /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде транспортников РФ, сообщил, что он рассчитывает на конкретные предложения от российских авиакомпаний по развитию межрегиональных маршрутов, а также по увеличению российских самолетов.

"Будем расширять перечень прямых межрегиональных маршрутов. Особенно на удаленных и труднодоступных северных территориях: в Сибири и на Дальнем Востоке, - сказал глава государства. - Важно, чтобы развитие аэропортов России происходило вместе с увеличением парка отечественных самолетов: качественных, недорогих, надежных в эксплуатации. Включая линейку воздушных судов малой и средней вместимости от 9 до 65 мест".

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"Рассчитываю на конкретные предложения со стороны авиакомпаний и предприятий отрасли о том, какие меры поддержки здесь необходимы", - отметил Путин. Он напомнил, что РФ специально выделила, в том числе из резервов, ресурсы на поддержание возрождения такого авиапарка.

В ходе оглашения послания Федеральному Собранию Путин заявил, что через шесть лет половина межрегиональных авиационных рейсов в России будет осуществляться напрямую, в соседней регион через Москву летать больше будет не нужно.

Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщал, что развитие региональной авиации станет одним из приоритетных направлений федеральной целевой программы по развитию транспорта на 2020-2030 годы Середина текущего десятилетия была мощной с точки развития региональной авиации, но недостаточной для поддержки местных аэропортов, отмечал он. Соколов пояснял, что речь идет не только непосредственно о развитии авиаперевозок, но и стыковок с другими видами транспорта, например пересадок на самолеты с поездов или автобусов.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
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