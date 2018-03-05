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Путин ознакомился с достижениями в транспортной сфере на съезде Союза транспортников

Экономика и бизнес
5 марта, 16:23 дата обновления: 5 марта, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Президенту рассказали о реализации проекта порт "Восточный", комплексном развитии Мурманского транспортного узла и о работах по строительству автодороги "Таврида"

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с последними достижениями в транспортной сфере, посетив выставку съезда Союза транспортников России. В числе прочих новинок главе государства продемонстрировали составляющие проекта цифровой платформы транспортного комплекса.

Проект единой цифровой платформы транспортного комплекса создан на основе сервисов "Платона" и РЖД и включен в программу "Цифровая экономика". Все сервисы платформы будут реализованы по принципу "одного окна", где можно будет отслеживать перемещение груза всеми видами транспорта, получать все необходимые документы в электронном виде, юридически значимом для ФНС и ФТС. Основная задача проекта заключается в существенном снижении издержек как на уровне бизнеса, так и в госрегулировании процесса перевозок, а также в унификации транспортно-логистических решений на одной платформе.

Как пояснил генеральный директор компании "РТ-Инвест транспортные системы" Антон Замков, проект позволит создать "зеленый коридор" для транзита грузов по самому быстрому транспортному коридору между Азией и Европой. "Новый цифровой шелковый путь не просто географически пройдет через Россию, но будет включать удобные сервисы для грузоотправителей и грузоперевозчиков - единую электронную пломбу и полностью электронное декларирование с применением технологии блокчейн", - считает он.

Замков пояснил, что такие пломбы, функционирующие с использованием технологии ГЛОНАСС, обеспечивают передачу информации в единую систему. "Они призваны обеспечить безостановочное движение грузов и бесшовное прохождение границ, что позволит в разы сократить время доставки товаров, проверок на таможне, повысить безопасность на транспорте, а также исключить нарушения таможенного законодательства", - убежден он. Грузоотправители смогут отслеживать в режиме онлайн маршрут движения грузов, получить гарантию их сохранности, а также пользоваться преимуществами электронного документооборота на международных перевозках.

Во время посещения выставки глава государства также остановился у стенда "Морской и речной транспорт", где ему рассказали о реализации проекта порта "Восточный" и комплексном развитии Мурманского транспортного узла, включая возведения комплекса перегрузки угля "Лавна". По словам руководителей отрасли, грузооборот угля в 2017 году в порте "Восточный" составил 23,2 млн тонн.

Министр транспорта Максим Соколов рассказал о ведущихся работах по строительству автодороги "Таврида" в Крыму: готовность трассы составляет 26%, готовность автомобильных подъездов к Крымскому мосту - 80%. Президент также оценил возможности будущей широтной скоростной магистрали через Неву в Санкт-Петербурге с расчетной скоростью движения 120 км/ч - соответствующий проект также представили президенту.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Соколов, Александр Сергеевич
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