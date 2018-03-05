Reuters: с отеля Trump Organization в Панаме убрали фамилию президента США

ТАСС, 5 марта. Рабочие убрали фамилию президента США с таблички отеля Trump Ocean Club после того, как управлявшая им компания Trump Organization потеряла контроль над зданием по решению суда. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, владелец здания Орестес Финтиклис подал в суд на Trump Organization за плохое управление отелем и выиграл дело. "Сегодня этот спор был разрешен судьями и властями нашей страны. Сегодня Панама заставила собой гордиться", - приводит агентство слова Финтиклиса.