Путин пообщается с рабочими "Уралвагонзавода" и проведет совещание по профобразованию

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Свердловскую область, в ходе которой, в частности, посетит "Уралвагонзавод" (УВЗ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В Нижнем Тагиле Путин посетит Научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод", где пообщается с рабочими предприятия и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи. В Екатеринбурге глава государства проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент и "Уралвагонзавод"

В предыдущий раз президент приезжал в Свердловскую область в июле 2017 года, когда в Екатеринбурге проходила международная выставка "Иннопром-2017". В Нижнем Тагиле, в том числе на "Уралвагонзаводе", Путин в предыдущий раз был в ноябре 2015 года: он тогда пообщался с сотрудниками предприятия и осмотрел образцы новейшей техники - танк и боевую машину пехоты, созданные на платформе "Армата".

На "Уралвагонзавод" Путин приезжал и 10 мая 2012 года в рамках своей первой рабочей поездки после инаугурации 7 мая того же года на нынешний президентский срок. Тогда по пути в регион Путин пригласил в президентский самолет начальника сборочного цеха предприятия Игоря Холманских, которого через несколько дней назначил своим полпредом в Уральском федеральном округе. Этот сотрудник УВЗ стал известен после "Прямой линии" в декабре 2011 года, когда он, комментируя столичные оппозиционные митинги, выразил готовность вместе с другими рабочими самим выйти "и отстоять свою стабильность - разумеется, в рамках закона". В том же месяце именно на "Уралвагонзаводе" был создан первый в стране рабочий комитет в поддержку Путина, который тогда занимал пост премьера и баллотировался в президенты.

В поствыборную ночь в марте 2012 года, когда уже были известны предварительные результаты голосования, Путин из своего штаба вышел на видеосвязь с УВЗ и поблагодарил рабочих за поддержку. "Вы просто поставили на место людей, которые зарвались и позволили себе оскорблять человека труда, - отметил тогда Путин. - Вы доказали, что и рабочий, и инженер, что вы - на голову выше любого бездельника и болтуна".

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин и железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - "Уралвагонзавод", который ведет свою историю с 1936 года.

В конце декабря 2016 года президент РФ подписал указ о передаче 100% акций УВЗ Ростеху.

Популяризация рабочих профессий и развитие профобразования

VI Всероссийский форум рабочей молодежи, который посетит во вторник Путин, проходит в Нижнем Тагиле с 4 марта. В форуме принимают участие свыше 300 молодых людей из более чем 70 регионов России от Калининграда до Камчатского края. Среди них - представители промышленных, транспортных и аграрных предприятий, а также лидеры молодежных профессиональных сообществ. Как ранее сообщили в пресс-службе Росмолодежи, участники форума, который завершится 7 марта, подготовят инициативы по развитию наставничества и повышению популярности рабочих профессий.

1 марта в послании Федеральному собранию глава государства поставил задачу, опираясь на лучшие практики и опыт, в короткие сроки провести модернизацию системы профессионального образования, "добиться качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям технологического развития". Кроме того, Путин указал на необходимость "сформировать ступень "прикладного бакалавриата" по тем рабочим профессиям, которые фактически требуют инженерного образования", а также "организовать центры опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалификации для уже работающих граждан".