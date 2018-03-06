Галушка считает, что инвестсуд в ДФО даст дополнительный рост ВРП в 0,45% в год

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Создание инвестиционного суда в рамках регионального финансового центра на территории свободного порта Владивосток даст дополнительный ежегодный прирост валового регионального продукта (ВРП) на Дальнем Востоке в 0,45%. Об этом ТАСС сообщил во вторник министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

16 октября 2017 года президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Государственного совета поручил правительству РФ и Центробанку представить предложения о создании в порту Владивосток финансового центра с особыми условиями для иностранных банков.

"Минвостокразвития вместе с коллегами из Центробанка договорились, что инвестиционный суд можно и нужно создавать в рамках создания регионального финансового центра <...> Реализация предложенного комплекса мер в рамках работы инвестсуда позволит к 2025 году обеспечить дополнительный рост ВРП Дальнего Востока на 0,45% в год", - сказал Галушка.

Министр уточнил, что инвестиционный суд во Владивостоке будет подчиняться напрямую Верховному суду РФ. Инвестсуд будет рассматривать споры исключительно с участием резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток с возможностью привлекать иностранных специалистов в качестве судей, ведением судопроизводства на русском и иностранных языках в формате электронного правосудия.