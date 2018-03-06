Инвесторы ТОР в ДФО смогут получить доступ к однопроцентным кредитам в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Правительство обсуждает проект постановления субсидирования процентной ставки для инвесторов дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток. Система однопроцентного кредитования может заработать в 2018 году, сообщил ТАСС во вторник министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Речь идет о системе однопроцентного кредитования. Это субсидирование процентной ставки для инвесторов на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток. Мы подготовили проект постановления правительства, которое сейчас проходит согласование. Будем работать над тем, чтобы оно было принято в ближайшее время, и чтобы у нас появилась возможность запустить этот механизм со следующего года", - сказал Галушка и отметил, что субсидирование получат представители приоритетных отраслей.

Министр добавил, что субсидию выдадут из федерального бюджета. "Данная мера направлена на увеличение конкурентоспособности Дальнего Востока в сравнении с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - уточнил Галушка.

ТОР создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по финансовым инвестициям и созданию новых рабочих мест.

На сегодняшний день количество резидентов Свободного порта Владивосток и ТОР на Дальнем Востоке достигло 668. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет более 2,5 трлн рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится 77 тыс. 26 новых рабочих мест.