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Генсек ОПЕК заявил об интересе картеля и сланцевых производителей в продолжении диалога

Экономика и бизнес
6 марта, 1:10 дата обновления: 6 марта, 2:30 UTC+3

Мухаммед Баркиндо отметил, что целью переговоров не является сокращение добычи нефти

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ХЬЮСТОН, 6 марта. /ТАСС/. Продолжение переговоров между ОПЕК и лидерами сланцевой добычи США - в интересах обеих сторон. Об этом в рамках конференции CERAWeek заявил генсек картеля Мухаммед Баркиндо.

"Это в наших интересах продолжить диалог, чтобы обмениваться видением, сравнить ожидания. Именно поэтому мы решили встретиться и в этот раз", - сказал он в ходе пресс-конференции.

"Мы не говорим о ценах, не говорим о сокращении добычи. Это не является целью нашего диалога", - заключил генсек. 

Влияние финансовых рынков на нефть

Баркиндо также сообщил о планах провести консультации с представителями хедж-фондов и обсудит с ними влияние финансовых институтов на нефтяные котировки.

"Наша встреча с участниками финансового рынка - хедж-фондами и управляющими - также является продолжением той встречи [со сланцевыми производителями], которая прошла здесь, на CERAWeek, в прошлом году. А до этого мы встречались в Нью-Йорке. Нет сомнений, что финансовые рынки влияют на нефть. Мы поняли, что должны установить с ними контакт, чтобы понять динамичность и сложность этого рынка и как это влияет на нас", - сказал Баркиндо.

Встреча ОПЕК и лидеров сланцевой добычи

Ранее министр нефти Эквадора Карлос Энрике Перес Гарсиа в кулуарах конференции CERAWeek, проходящей в Хьюстоне, сообщил ТАСС, что во встрече с лидерами сланцевой добычи примут участие по меньшей мере семь министров из стран, являющихся членами сделки по ограничению добычи. Встреча в формате ужина пройдет в Хьюстоне вечером в понедельник по местному времени.

Ужин со сланцевыми производителями, которые, по мнению наблюдателей, нарастили добычу в ущерб странам ОПЕК, которые уже на протяжении второго года вынуждены ограничивать добычу, стал традиционным в рамках хьюстонской конференции. Прошлая встреча состоялась на полях CERAWeek год назад здесь же, в Хьюстоне. Но тогда в ней от ОПЕК принимал участие только генсек картеля. Никаких договоренностей по ее итогам принято не было, говорил он, но встреча, по его словам, "сломала лед" между двумя конкурирующими силами.

Ранее в своих выступлениях Баркиндо отмечал, что все крупные производители нефти в мире несут полную ответственность за ситуацию на рынке, он также отмечал, что соглашение об ограничении добычи, в котором участвуют 24 страны, как из ОПЕК, так и не из картеля, открыто для новых участников.

ОПЕК и Россия своими действиями по ограничению добычи, пытаются сократить глобальные излишки нефти. Однако на фоне сокращения добычи в странах - участницах соглашения растет добыча нефти в других странах, особенно в США. Так, в январе этого года американская добыча впервые с 1970-х годов превысила 10 млн баррелей в сутки, а в течение 2018 года, по прогнозу Минэнерго США, может достигнуть 10,6 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозу МЭА, США уже в этом году могут опередить по добыче нефти Россию.

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