Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.03:
$ 57.1
€ 70.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В парламенте Венесуэлы заявили о сокращении экономики страны на 13,2% в 2017 году

Экономика и бизнес
6 марта, 2:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Глава комитета по финансам Хосе Герра связывает этот показатель со снижением покупательной способности населения из-за низких доходов и стремительным обесцениванием национальной валюты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 марта. Сокращение экономики Венесуэлы идет на протяжении последних четырех лет, и по итогам 2017 года оно превысило 13%. Об этом заявил в понедельник глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хосе Герра, сообщила газета El Nacional.

"В 2017 году венесуэльская экономика сократилась на 13,2%, что больше, чем в 2016 году, когда этот показатель составил 12%", - сказал Герра. По его оценке, происходящее связано со снижением покупательной способности населения из-за низких доходов, а также стремительным обесцениванием национальной валюты.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам парламента, в 2017 году инфляция превысила 2600%. В 2018 году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14 000%.

Тяжелая ситуация в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. В настоящее время только на территории соседней Колумбии находятся более 550 тыс. венесуэльцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Солсбери в связи с инцидентом с отравлением экс-офицера ГРУ закрыт ресторан
2
Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
3
Сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени
4
Что известно о Сергее Скрипале
5
"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" по газовым контрактам
6
"Нафтогаз" считает неприемлемым предложение "Газпрома" по пересмотру или разрыву контракта
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама