В парламенте Венесуэлы заявили о сокращении экономики страны на 13,2% в 2017 году

ТАСС, 6 марта. Сокращение экономики Венесуэлы идет на протяжении последних четырех лет, и по итогам 2017 года оно превысило 13%. Об этом заявил в понедельник глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хосе Герра, сообщила газета El Nacional.

"В 2017 году венесуэльская экономика сократилась на 13,2%, что больше, чем в 2016 году, когда этот показатель составил 12%", - сказал Герра. По его оценке, происходящее связано со снижением покупательной способности населения из-за низких доходов, а также стремительным обесцениванием национальной валюты.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам парламента, в 2017 году инфляция превысила 2600%. В 2018 году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14 000%.

Тяжелая ситуация в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. В настоящее время только на территории соседней Колумбии находятся более 550 тыс. венесуэльцев.