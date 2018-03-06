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Галушка: снижение энерготарифов устранило дискриминацию северных регионов ДФО

Экономика и бизнес
6 марта, 4:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, марта. /ТАСС

Снижение цены на электричество до среднероссийского уровня позволило регионам Дальнего Востока сэкономить 6 млрд рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня в пяти регионах Дальнего Востока в 2017 году позволило устранить дискриминацию северных регионов, которая десятилетиями сдерживала его развитие. Об этом заявил во вторник глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка, выступая на итоговой коллегии ведомства.

"В 2017 году в пяти регионах Дальнего Востока до среднероссийского уровня снижены цены на электроэнергию. Это те регионы, где цена порой достигала 30-40 рублей за кВ/ч. <...> Практически ценовая дискриминация наших северных дальневосточных регионов, которая длилась десятилетиями, прекращена. Элементарная экономическая справедливость восстановлена", - сказал Галушка, отметив, что сейчас предприятия этих регионов экономят до 21 млрд рублей.

В прошлом году для Чукотского автономного округа тарифы на электроэнергию снизились почти в три раза, для Якутии - вдвое, для Магаданской, Сахалинской областей и Камчатского края - в среднем на треть. "В результате региональные бюджеты сэкономили 6 млрд рублей", - сказал Галушка.

Он отметил, что сэкономленные средства были направлены на строительство больниц, детских садов и школ, обеспечение лекарствами, поддержку многодетных семей, увеличение региональной доплаты к пенсии, повышение зарплаты работников бюджетной сферы.

Итоговая коллегия Минвостокразвития РФ проходит во вторник во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета(ДВФУ). На ней рассматриваются итоги развития Дальнего Востока за последние четыре года, планы работы министерства на 2018 год и следующий шестилетний период. В коллегии принимают участие вице- премьер - полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, руководители институтов развития - Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, а также губернаторы дальневосточных регионов.

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