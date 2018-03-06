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Рабочая группа Госсовета: поручения Путина по Дальнему Востоку выполняются медленно

Экономика и бизнес
6 марта, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Отмечается, что из 15 пунктов перечня поручений, сроки исполнения которых истекли к настоящему времени, ни одно поручение не снято с контроля

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по мониторингу выполнения решений Госсовета констатировала низкий уровень исполнения поручений президента РФ о комплексном развитии регионов Дальнего Востока, утвержденный по итогам заседания Госсовета по этой теме. Как сообщает сайт Кремля, этот вопрос рассматривался на заседании группы под председательством помощника президента, секретаря Госсовета Игоря Левитина, в ходе которого выступил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Отмечено, что из 15 пунктов перечня поручений, сроки исполнения которых истекли к настоящему времени, не снято с контроля ни одного поручения", - говорится на сайте Кремля. "Причины неисполнения - затягивание сроков межведомственных согласований нормативных правовых актов со стороны федеральных органов исполнительной власти", - поясняется в сообщении.

"По итогам мероприятия рекомендовано принять исчерпывающие меры в целях безусловного исполнения остающихся на контроле пунктов перечня поручений президента в установленные сроки", - отмечается на сайте.

Перечень поручений по теме комплексного развития регионов Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин утвердил 13 октября 2017 года. Они были даны по итогам заседания президиума Госсовета, которое глава государства провел 6 сентября 2017 года.

На заседании рабочей группы также проанализирована информация о ходе работы по внесению изменений в действующее законодательство, направленных на создание условий, стимулирующих привлечение в регион инвесторов, упрощение порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан, предоставление земельных участков участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, совершенствование транспортной инфраструктуры региона, реализацию мероприятий по строительству новых пунктов пропуска через госграницу на территории Дальневосточного федерального округа.

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Персоны
Трутнев, Юрий Петрович Левитин, Игорь Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
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