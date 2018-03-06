Медведев: для выполнения поручения по строительству жилья в оборот надо ввести новые земли

ГОРКИ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым организовать перевод земель, находящихся в ведении различных ведомств, под строительство жилья. Председатель правительства уверен, что это необходимо сделать для решения задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию по увеличению строительства жилья.

На встрече с главой кабинета министров руководитель "ДОМ.РФ" (прежнее название агентства ипотечного жилищного кредитования) Александр Плутник попросил Медведева оказать дополнительную поддержку для вовлечения в оборот новых земель. "Обязательно нужно продолжить работать над ней [задачей по выделению земель для строительства жилья], сконцентрировать усилия, в том числе и административные для того, чтобы такие земли не пустовали, не приходили в бесхозное состояние, а использовались в соответствии с нашими жилищными программами", - сказал премьер.

"Я знаю, что далеко не все ведомства с легкостью с этими землями расстаются, всегда выдвигается масса уважительных причин, но на самом деле жилье действительно является одной из главных ценностей для наших граждан и совершенно понятно, что выбирая между разными программами мы должны предпочтение отдавать строительству жилья в удобных для людей городских зонах", - подчеркнул Медведев. Он уточнил, что речь идет о строительстве жилья экономического класса, доступного для граждан. "На все на это нужно направить усилия вашей организации", - обратился председатель правительства к Плутнику.

Медведев напомнил, что в послании Федеральному собранию глава государства поставил задачу увеличения строительства жилья. "Мы сегодня действительно строим гораздо больше, чем это было даже в советские времена и тем более в постсоветские времена, что само по себе отрадный факт", - отметил Медведев. По его мнению, "не менее важным показателем является увеличение количества ипотечных кредитов, которые за последние 15-16 лет стартовали практически с нулевой отметки до уже очень значимых для нашей экономики и граждан величин".

"Тем более, что в последнее время произошло снижение ставки ипотечного кредитования, это самое главное - доступность ипотечных кредитов для наших граждан", - подчеркнул глава кабмина. "Надеюсь, что все это мы сможем закрепить, имея в виду все экономические возможности, которые есть сегодня в нашей стране, те ресурсы, те проекты, которые реализует ваша структура", - обратился он к Плутнику.

Предложения "ДОМ.РФ"

Руководитель "ДОМ.РФ" сообщил, что его организация вместе с Минстроем подготовила подходы по выполнению задач, обозначенных в послании Путина. Он напомнил, что речь идет о снижении ипотечной ставки до 7% и увеличении жилищного строительства 120 млн кв м жилья в год. "Мы видим сейчас благоприятное время для развития ипотеки, это естественный рост, которые со временем будет набирать обороты, и важно, чтобы этот рост был качественным, чтобы качество ипотечного портфеля оставалось на том уровне, как оно есть сегодня", - считает Плутник.

По его мнению, "для того, чтобы увеличивать ввод жилья до 120 млн кв. м в среднесрочной перспективе, необходимо уже сегодня вовлекать активно земельные участки в целях жилищного строительства, в целях комплексного освоения, а также заниматься градостроительной подготовкой, в том числе по федеральным земельным участкам". "Это очень сложная задача, в прошлом году нам удалось вовлечь рекордный объем федеральной земли под жилье - 3,5 тыс. га, вместе с тем по этому вопросу мы просим дополнительной вашей поддержки, поскольку объем вовлечения необходимо увеличить, сам процесс вовлечения связан с большим количеством согласований, в том числе с правообладателями по участкам, которые не используются", - попросил Плутник.