Путин: переобучение специалистов снизит риски потерять работу при роботизации производств

НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 6 марта. /ТАСС/. Переквалификация и постоянное обучение помогут снизить риски при роботизации производств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Всероссийском форуме рабочей молодежи.

Отвечая на вопрос одного из участников форума о рисках потери работы специалистами по мере роботизации производств, Путин признал, что "такая угроза существует, но так было всегда, на протяжении всей истории человечества при новых технологических революциях".

Он напомнил, что в истории Великобритании, например, рабочие, сопротивляясь производственным новациям, ломали новую технику. "Но мы живем в XXI веке и понимаем, что может происходить, и чтобы не происходило ничего негативного, нам надо заранее подумать, как мы будем в этой ситуации действовать", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что с применением новых технологий, искусственного интеллекта, с применением достижений в области медицины, генетики, производительность труда будет расти, а в этой связи должен расти и уровень заработной платы, должны появляться современные высокооплачиваемые рабочие места, более интересные для человека.

"Здесь существует несколько возможностей решения проблемы. Во-первых, своевременная переподготовка, возможность мягкой переквалификации. Во-вторых, профессиональная подготовка в современном мире в развитой экономике должна происходить постоянно, и тогда не будет такого, что вы придете на рабочее место, а там машина, и вам деваться некуда", - пояснил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что, "в конечном итоге, все делает человек". Рассуждая об опасности для человека искусственного разума, он отметил, что "оптимисты говорят, что творческое начало у человека всегда будет выше, чем у искусственного интеллекта". "Зная обо всех этих проблема, мы имеем все возможности обойти эти препятствия и использовать все, что дает современная наука на пользу развития", - резюмировал президент.