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Путин ознакомился с проектом наследия "Экспо-2025" в рамках заявки Екатеринбурга

Экономика и бизнес
6 марта, 16:17 UTC+3 НИЖНИЙ ТАГИЛ ТАГИЛ 6, марта. /ТАСС

Главе государства показали первые проекты павильонов будущей выставки и проект круговой монорельсовой дороги, которая пройдет над водным пространством близ площадки "Экспо"

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Нижнем Тагиле ознакомился с проектом подготовки инфраструктуры в рамках заявки Екатеринбурга на проведение международной выставки "Экспо-2025".

После участия во Всероссийском форуме рабочей молодежи, который проходит на территории "Уралвагонзавода", главе государства продемонстрировали на мультимедийном экране концепцию наследия "Экспо-2025" - "Умный город". Пояснения по презентации главе государства давали представители заявочного комитета Екатеринбурга.

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В частности, Путину показали первые проекты павильонов будущей выставки. По словам директора заявочного комитета Светланы Сагайдак, после "Экспо-2025", если ее примет Екатеринбург, 90% инфраструктуры "Экспо-парка" будет работать на город. Например, в одном из тематических павильонов планируется затем разместить образовательные центр инженерных профессий.

Также президенту продемонстрировали проект круговой монорельсовой дороги, которая пройдет над водным пространством близ площадки "Экспо", и другие концепции развития территории.

Путин в завершение пожелал успеха заявке Екатеринбурга на проведение выставки.

Российская заявка

Ранее заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович сообщал, что на протяжении ближайшего года предстоит провести масштабную заявочную кампанию России, завершением которой станет тайное голосование стран-членов Международного бюро выставок (МБВ) на 164-й генеральной ассамблее организации в Париже, в ноябре 2018 года, в результате которого будет объявлен победитель. Дворкович добавил, что в МБВ входят 170 стран, и задача России - за оставшийся год завоевать максимально возможное количество голосов.

Всемирную универсальную выставку "Экспо-2025" планируют провести в период с 2 мая по 2 ноября. В случае победы заявки Екатеринбурга, в России выставка пройдет впервые. Тема российской конкурсной заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Вместе с Екатеринбургом на право проведения выставки претендуют Баку и Осака.

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