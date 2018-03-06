АСВ выплатило в 2017 году 404,3 млрд рублей страховых возмещений

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Общий объем выплат страховых возмещений со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в 2017 году составил 404,3 млрд рублей, за возмещением обратились 637,8 тыс. вкладчиков рухнувших банков. Об этом сообщается на сайте агентства.

В документе уточняется, что за год в отношении банков - участников системы страхования вкладов наступил 41 страховой случай.

"В целом за 14 лет функционирования системы страхования вкладов произошло 424 страховых случая, общий размер страховой ответственности по которым составил 1 746 млрд рублей перед 8,4 млн вкладчиков", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в минувшем году АСВ продолжило проводить меры по повышению капитализации российских банков. В результате общий размер предоставленных банками, участвующими в докапитализации, кредитов и вложений в облигации предприятий приоритетных отраслей экономики в период после получения ОФЗ вырос на 30,4%, до 1,83 трлн рублей, подчеркивается в сообщении агентства.

Также по данным на 31 декабря 2017 года агентство выступило в качестве ликвидатора в 323 кредитных организациях. "В отчетном году под управление агентства поступило 55 кредитных организаций, завершены ликвидационные процедуры в 27 кредитных организациях. Средний процент удовлетворения требований кредиторов по банкам - банкротам, ликвидационные процедуры в которых завершены за весь период деятельности агентства, составил 36,1%", - говорится в сообщении АСВ.