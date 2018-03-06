Путин: повышения МРОТ недостаточно для кардинального сокращения уровня бедности в РФ

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 марта. /ТАСС/. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) улучшит материальное положение 4 млн россиян, но этого недостаточно для решения основной задачи - фундаментального сокращения уровня бедности в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Всероссийский форум рабочей молодежи, который проходит на территории "Уралвагонзавода".

Путин отметил, что предстоящее повышение МРОТ до прожиточного минимума улучшит материальное положение около 4 млн человек, однако "этого, конечно, недостаточно". "Это не фундаментальное, не базовое решение основой проблемы: повышения благосостояния людей, значительного снижения количества людей, которые живут за чертой бедности. Нам нужно решить эту задачу капитально: нам нужно в два раза сократить количество людей, которые живут пока слишком скромно, в том числе - некоторые работающие, что совершенно недопустимо", - заключил глава государства.

Он отметил, что профсоюзы должны играть свою роль в защите интересов работников, в их диалоге с властью, решении социальных вопросов и т.д. Этому же, по словам главы государства, должны способствовать также политические партии, общественные организации в широком смысле этого слова и средства массовой информации. "Все эти инструменты в современном обществе должны быть нацелены только на одно - на обеспечение темпов экономического роста и на этой базе на решение главной задачи: повышение уровня жизни граждан РФ", - сказал Путин.

Говоря о повышении МРОТ до прожиточного минимума, Путин отметил, что к этому решению власти шли долго, так как ранее экономические условия не позволяли его принять. По словам президента, профсоюзы внесли заметный вклад в то, что МРОТ в итоге все же будет доведен до прожиточного минимума. "Руководитель нашего основного, ведущего профсоюзного объединения Михаил Викторович Шмаков (глава ФНПР - прим. ТАСС) как раз на очередной встрече со мной и поставил вопрос о том, чтобы приблизить срок принятия этого решения и мы договорились о том, что это будет 1 мая этого года", - отметил президент.