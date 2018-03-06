"Газпром" подал апелляцию на решение арбитража по делу о поставке газа на Украину

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа на Украину, сообщил журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев.

При этом он уточнил, что апелляция по разбирательству о транзите газа будет подана до конца текущего месяца. По словам Медведева, 5 марта "Газпром" направил в "Нафтогаз" Украины уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа.

"Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале в Стокгольмском арбитраже процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Решение суда

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" уплатить $2,56 млрд по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины".

"Газпром" выразил несогласие с таким решением суда и заявил о намерении "защищать свои права доступными ему в соответствии с применимым законодательством средствами". Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Таким образом, по словам Миллера, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам.

До этого Александр Медведев говорил, что "Газпром" вернул "Нафтогазу" платеж за мартовские поставки газа и не будет их начинать из-за отсутствия согласованного дополнения к действующему контракту.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев расценил это как отказ "Газпрома" от исполнения решений суда. Он также заявил о возникновении на Украине дефицита газа из-за отсутствия поставок из РФ и необходимости ограничить потребление топлива в стране с 6 марта.

Газовый спор

Москва и Киев в 2009 году подписали два газовых контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом". Один документ касается поставок российского газа для нужд Украины, второй оговаривает транзита российского газа в Европу через украинскую территорию. Оба договора действуют до 31 декабря 2019 года.

В 2014 году корпорации обменялись встречными исками по контракту о поставках газа на Украину. Объем поставок должен был составлять 40 млрд куб. м газа в 2009 году, а начиная с 2010 года - 52 млрд куб. м ежегодно. При этом с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупает российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

Украина требовала ретроактивного изменения цены и взыскания переплаты за газ, а также отмены условия "бери или плати"; "Газпром" - оплаты задолженности за уже поставленный газ, компенсацию за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты.

Стокгольмский арбитраж В декабре 2017 года обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за уже поставленный в 2014-2015 годах газ и снизил годовой объем закупок по контракту с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м.

Схему "бери или плати" суд сохранил для 80% этого объема, то есть не менее 4 млрд куб. м в год до истечения срока контракта в конце 2019 года. Это условие действует с 2018 года.

Большая часть претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по переплате также была отклонена. Лишь цена на газ, полученный украинской компанией во втором квартале 2014 года была снижена с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м. Хотя "Нафтогаз" рассчитывал на ретроактивное изменение цены, начиная с мая 2011 года.

В транзитном контракте компании договорились, что российский холдинг обязуется прокачивать через Украину 110 млрд куб. м газа ежегодно. Однако в контракте отмечается, что ежегодный объем уточняется в допсоглашениях к контракту в зависимости от обязательств "Газпрома" перед европейскими потребителями.

"Нафтогаз" требовал от "Газпрома" $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, пересмотра тарифов и условий транзита российского газа через Украину.

Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд (с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд). При этом "Газпром" сообщил, что арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" увеличить тариф на транзит газа и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.