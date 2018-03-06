Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия и Иран продолжат сотрудничество в геологоразведке

Экономика и бизнес
6 марта, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Росгеология готовится к исследованию шести участков в Иране

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия и Иран продолжат сотрудничество в области геологоразведки, соответствующие меморандумы подписали российская Росгеология и геологические структуры Ирана. Об этом сообщает Росгеология.

В частности, документы предусматривают возможность по выполнению российской компанией и ее дочерними структурами поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые на территории Ирана.

Как сообщалось ранее, Росгеология готовится к геологическому исследованию шести участков в Иране. На текущий момент пройдена вся техническая подготовительная часть работы, ожидается объявление тендеров. Общий лимит финансирования по проектам на 2018 год установлен на уровне $200 млн.

Росгеология - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой, 100% капитала находится в собственности государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский транспортный самолет разбился в Сирии, 32 человека погибли
2
Потери ВКС России в Сирии. Досье
3
Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Джонсон подтвердил, что отравленные в Солсбери - Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
6
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама