Россия и Иран продолжат сотрудничество в геологоразведке

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия и Иран продолжат сотрудничество в области геологоразведки, соответствующие меморандумы подписали российская Росгеология и геологические структуры Ирана. Об этом сообщает Росгеология.

В частности, документы предусматривают возможность по выполнению российской компанией и ее дочерними структурами поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые на территории Ирана.

Как сообщалось ранее, Росгеология готовится к геологическому исследованию шести участков в Иране. На текущий момент пройдена вся техническая подготовительная часть работы, ожидается объявление тендеров. Общий лимит финансирования по проектам на 2018 год установлен на уровне $200 млн.

Росгеология - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой, 100% капитала находится в собственности государства.