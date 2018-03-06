Завершена укладка 50% морского участка газопровода "Турецкий поток"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Суммарно из двух ниток газопровода "Турецкий поток" уложено более 930 км, или 50% морского участка, говорится в сообщении оператора проекта.

"6 марта завершилась укладка 50% морского участка газопровода "Турецкий поток". На сегодняшний день уложено более 930 км газопровода в Черном море суммарно по двум ниткам. Судно Pioneering Spirit, осуществляющее глубоководную укладку "Турецкого потока", прошло в первой половине дня контрольную точку - 706 километр первой нитки газопровода. По второй нитке 224 км газопровода были построены в 2017 году", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, "Газпром" оценивает стоимость строительства газопровода "Турецкий поток" в €7 млрд. Заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщал, что, скорее всего, "Турецкий поток" будет изначально профинансирован из бюджета "Газпрома" и в дальнейшем рефинансирован в виде выпуска проектных облигаций.

В январе "Газпром" получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции. Инвестиции "Газпрома" в строительство газопровода "Турецкий поток" на 2018 г. запланированы на уровне 182,4 млрд рублей против почти 93 млрд рублей в 2017 году.

В мае 2017 года "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

В соответствии с графиком, первые поставки газа планируются на конец 2019 года. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.