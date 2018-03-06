Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

ТАСС, 6 марта. Глава компании Amazon Джефф Безос возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Список опубликован во вторник на сайте издания.
Журнал оценил состояние Безоса в $112 млрд. За 12 месяцев акции Amazon прибавили в цене 59%, сделав Безоса богаче на $39,2 млрд. Это максимальный рост с 1987 года, когда Forbes начал отслеживать состояния миллиардеров, пишет журнал.
Прежний лидер рейтинга - основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс опустился на вторую строчку, его состояние, по данным издания, составляет $90 млрд. Замыкает тройку лидеров глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с состоянием в $84 млрд.
Всего издание насчитало 2208 долларовых миллиардеров, суммарное состояние которых составляет $9,1 трлн, что на 18% больше прошлогоднего показателя. В новый список вошли 259 богачей, которых в нем раньше не было.