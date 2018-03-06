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Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Экономика и бизнес
6 марта, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Прежний лидер списка, Билл Гейтс, опустился на вторую строчку

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Джефф Безос

Джефф Безос

© Amy Harris/Invision/AP

ТАСС, 6 марта. Глава компании Amazon Джефф Безос возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Список опубликован во вторник на сайте издания.

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Журнал оценил состояние Безоса в $112 млрд. За 12 месяцев акции Amazon прибавили в цене 59%, сделав Безоса богаче на $39,2 млрд. Это максимальный рост с 1987 года, когда Forbes начал отслеживать состояния миллиардеров, пишет журнал.

Прежний лидер рейтинга - основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс опустился на вторую строчку, его состояние, по данным издания, составляет $90 млрд. Замыкает тройку лидеров глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с состоянием в $84 млрд.

Всего издание насчитало 2208 долларовых миллиардеров, суммарное состояние которых составляет $9,1 трлн, что на 18% больше прошлогоднего показателя. В новый список вошли 259 богачей, которых в нем раньше не было.

Десять богатейших людей мира. Список Forbes - 2018

 

  1. Джефф Безос. Основатель Amazon. Состояние $112 млрд.
  2. Билл Гейтс. Основатель Microsoft. Состояние $90 млрд.
  3. Уоррен Баффет. Глава холдинга Berkshire Hathaway. Состояние $84 млрд.
  4. Бернар Арно. Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Состояние $72 млрд.
  5. Марк Цукерберг. Основатель Facebook. Состояние $71 млрд.
  6. Амансио Ортега. Ретейлер, основатель компании Zara, в которой на данный момент имеет долю акций. Состояние $70 млрд.
  7. Карлос Слим Элу. Контролирует компанию America Movil, которая является крупнейшим оператором связи в Латинской Америке. Состояние $67,1 млрд.        
  8. Чарльз Кох. Совладелец семейного холдинга Koch Industries. Состояние $60 млрд.
  9. Дэвид Кох. Совладелец семейного холдинга Koch Industries. Состояние $60 млрд.
  10. Ларри Эллисон. Основатель Oracle. Состояние $58,5 млрд.

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