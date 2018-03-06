Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

ТАСС, 6 марта. Глава компании Amazon Джефф Безос возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Список опубликован во вторник на сайте издания.

Журнал оценил состояние Безоса в $112 млрд. За 12 месяцев акции Amazon прибавили в цене 59%, сделав Безоса богаче на $39,2 млрд. Это максимальный рост с 1987 года, когда Forbes начал отслеживать состояния миллиардеров, пишет журнал.

Прежний лидер рейтинга - основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс опустился на вторую строчку, его состояние, по данным издания, составляет $90 млрд. Замыкает тройку лидеров глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с состоянием в $84 млрд.

Всего издание насчитало 2208 долларовых миллиардеров, суммарное состояние которых составляет $9,1 трлн, что на 18% больше прошлогоднего показателя. В новый список вошли 259 богачей, которых в нем раньше не было.

Десять богатейших людей мира. Список Forbes - 2018 Джефф Безос. Основатель Amazon. Состояние $112 млрд. Билл Гейтс. Основатель Microsoft. Состояние $90 млрд. Уоррен Баффет. Глава холдинга Berkshire Hathaway. Состояние $84 млрд. Бернар Арно. Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Состояние $72 млрд. Марк Цукерберг. Основатель Facebook. Состояние $71 млрд. Амансио Ортега. Ретейлер, основатель компании Zara, в которой на данный момент имеет долю акций. Состояние $70 млрд. Карлос Слим Элу. Контролирует компанию America Movil, которая является крупнейшим оператором связи в Латинской Америке. Состояние $67,1 млрд. Чарльз Кох. Совладелец семейного холдинга Koch Industries. Состояние $60 млрд. Дэвид Кох. Совладелец семейного холдинга Koch Industries. Состояние $60 млрд. Ларри Эллисон. Основатель Oracle. Состояние $58,5 млрд.