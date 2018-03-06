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Гидроагрегат мощностью более 21 МВт на ГЭС вывели на капремонт в Кабардино-Балкарии

Экономика и бизнес
6 марта, 17:01 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 6, марта. /ТАСС

Около 14 млн рублей понадобится на капремонт гидроагрегата в КБР

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НАЛЬЧИК, 6 марта. /ТАСС/. Гидроагрегат №3 на Кашхатау ГЭС (Кабардино-Балкария, филиал "Росгидро") вывели на капитальный ремонт, который обойдется почти в 14 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Кабардино-Балкарского филиала "Русгидро".

"На Кашхатау ГЭС, входящей в состав филиала ПАО "Русгидро" - "Кабардино-Балкарский филиал", выведен в плановый капитальный ремонт гидроагрегат №3 установленной мощностью 21,7 МВт. Стоимость капитального ремонта гидроагрегата составит 13,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что гидроагрегат остановили в соответствии с утвержденной программой ремонтов филиала на 2018 год. Ремонтные работы завершат за 45 календарных дней.

"За этот период специалистам производственного участка Кубанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в городе Баксан предстоит выполнить разборку гидроагрегата, ремонт рабочего колеса с наплавкой абразивного и кавитационного износа, ремонт лабиринтных уплотнений, лопаток направляющего аппарата и спиральной камеры", - уточнили в компании.

Всего на ремонтную программу филиала в 2018 году направили 72,3 млн рублей (108 млн рублей в прошлом году). "В перечне основных работ, которые предстоит завершить до начала весенне-летнего паводка: капитальный ремонт гидроагрегата №1 Акбашской ГЭС и ремонт силового трансформатора №3 Аушигерской ГЭС", - добавили в компании.

Кашхатау ГЭС, установленной мощностью 65,1 МВт, ввели в эксплуатацию в декабре 2010 года. Станция оснащена современным гидросиловым и электротехническим оборудованием, изготовленным предприятиями российского энергомашиностроительного комплекса. Производитель гидротурбин - сызранское предприятие "Тяжмаш", генераторов - новосибирское "ЭЛСИБ".

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