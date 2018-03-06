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Росавтодор в 2018 году получит более 350 млн рублей на восстановление дорог в Приморье

Экономика и бизнес
6 марта, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Планируется отремонтировать дороги регионального, межмуниципального и местного значения

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Росавтодору более 357 млн рублей на восстановление дорог в Приморском крае в 2018 году. Об этом сообщается во вторник на официальном портале правовой информации.

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Ранее в сентябре 2017 года глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора сообщил, что наводнение после сильных дождей в начале августа 2017 года повредило 144 километра автомобильных дорог регионального и местного значения, а также 19 мостов, из которых четыре оказались разрушены.

"Направить Росавтодору бюджетные ассигнования в размере 357086,813 тыс. рублей… для предоставления в 2018 году иных бюджетных трансфертов бюджету Приморского края, на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2017 году на территории Приморского края", - говорится в документе.

Циклон 7 августа 2017 года ударил по шести районам Приморья: Уссурийскому, Хасанскому, Михайловскому, Надеждинскому, Октябрьскому и Пограничному. В результате ливней в 35 населенных пунктах подтопило свыше 2,5 тыс. частных и многоквартирных домов и 17 объектов социальной инфраструктуры.

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