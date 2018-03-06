Первый замминистра энергетики РФ: Россия не рассматривает вступление в ОПЕК

ХЬЮСТОН, 6 марта. /ТАСС/. Россия не рассматривает вступление в ОПЕК, но сохранит формат тесного сотрудничества с организацией, сообщил заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер в ходе сессии на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Тот формат сотрудничества, который есть сейчас, говорит о том, что прямого вступления в ОПЕК не нужно для того, чтобы координироваться между странами", - сказал замминистра.

Он отметил, что у России и ОПЕК в будущем останутся реальные связи, и это уже само по себе результат сделки по сокращению добычи нефти - "можно сказать, что возникла новая семья".

В настоящее время ОПЕК и Россия совместными действиями по ограничению добычи пытаются сократить глобальные излишки нефти.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами-экспортерами нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Россия достигла своей квоты в мае 2017 года и с тех пор ее удерживает.

Соглашение, изначально действовавшее в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалось: сначала - до конца марта 2018 года, а в последний раз - до конца 2018 года.