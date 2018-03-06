"Ротек" изучит возможность выхода на рынок Ирана

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. АО "Ротек" (многопрофильный промышленный холдинг, входящий в группу компаний "Ренова") и иранская Thermal Power Plants Repairs 6 марта подписали меморандум о намерении создать совместное предприятие на территории Ирана.

Документ был подписан в рамках заседания российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Ротек" основан в 2010 году. В сферу интересов холдинга входят энергомашиностроение, авиационное двигателестроение, автопром и другие наукоемкие отрасли промышленности.

В октябре 2017 года сообщалось, что российские компании намерены участвовать в тендерах и конкурсах в Иране на поставку и сервис газотурбинного оборудования, труб, металлопроката, автомобилей и вагонов.