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"Ротек" изучит возможность выхода на рынок Ирана

Экономика и бизнес
6 марта, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

"Ротек" и Thermal Power Plants Repairs подписали меморандум о намерении создать совместное предприятие на территории страны

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. АО "Ротек" (многопрофильный промышленный холдинг, входящий в группу компаний "Ренова") и иранская Thermal Power Plants Repairs 6 марта подписали меморандум о намерении создать совместное предприятие на территории Ирана.

Документ был подписан в рамках заседания российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Ротек" основан в 2010 году. В сферу интересов холдинга входят энергомашиностроение, авиационное двигателестроение, автопром и другие наукоемкие отрасли промышленности.

В октябре 2017 года сообщалось, что российские компании намерены участвовать в тендерах и конкурсах в Иране на поставку и сервис газотурбинного оборудования, труб, металлопроката, автомобилей и вагонов.

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