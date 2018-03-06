Программу "Трудовая мобильность" предложили включить в кадровый стандарт регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края предложили Агентству стратегических инициатив (АСИ) включить в региональный кадровый стандарт программу "Трудовая мобильность", сообщил во вторник на совещании по развитию системы среднего профессионального образования губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Наше предложение сегодня Агентству стратегических инициатив - включить в региональный кадровый стандарт блок, который направлен на подготовку и повышение квалификации для приезжающих по программе "Трудовая мобильность". Сегодня это востребовано", - сказал он.

Программа "Трудовая мобильность" действует с 2015 года. Она позволяет бизнесу компенсировать часть затрат на привлечение специалистов из других регионов страны - из субъектов РФ с избытком рабочей силы в субъекты с ее дефицитом.