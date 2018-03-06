Янтарный комбинат на первом в 2018 году аукционе продал продукцию на 85 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК) на первом в 2018 году открытом аукционе, который прошел сегодня в поселке Янтарный - месте расположения единственного в России предприятия по промышленной добыче этого минерала, продал 12 тонн янтаря-сырца на общую сумму 85 млн. рублей, сообщила ТАСС пресс-секретарь КЯК Анна Манахова.

"На первом в этом году аукционе для переработчиков янтарной отрасли на право заключения договоров купли-продажи янтаря, из 50 тонн этого минерала, выставленного комбинатом, реализовано 12 тонн, на общую сумму почти 85 млн рублей", - сказала она.

Собеседница уточнила, что из 25 лотов востребованы девять при девяти допущенных к торгам участниках - фирма и восемь индивидуальных предпринимателей. Самый крупный лот, который комбинат передаст победителю аукциона в течение года, составляет 2 тонны янтаря-сырца различных фракций.

"Первый в нынешнем году аукцион можно считать вполне удачным. Комбинат, учитывая претензии переработчиков на дефицит предложений янтаря, сформировал максимум лотов, предоставил широкий выбор участникам торгов", - отметила Манахова.

По информации представительницы КЯК, следующий аукцион пройдет в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли, который запланирован на 7-10 июня этого года в городе-курорте Светлогорске на калининградском побережье Балтийского моря. На торги выставят крупные камни, весом более 1 кг.

Калининградский янтарный комбинат является крупнейшим в мире предприятием по промышленной добыче янтаря, входит в госкорпорацию "Ростех". Добыча янтаря ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого составляет около 50 млн лет. В последние годы комбинат добывал в среднем 250-300 тонн "солнечного" камня, в 2017 году КЯК установил рекорд, впервые более чем за 40 лет добыв 450 тонн янтаря. К 2020 году планируется довести этот показатель до 500 тонн.