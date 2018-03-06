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Минфин США: Вашингтон не пытается спровоцировать торговую войну, вводя пошлины на металлы

Экономика и бизнес
6 марта, 21:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, марта. /ТАСС

Глава ведомства Стивен Мнучин подчеркнул, что пошлины не коснутся Канады и Мексики

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ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не пытается спровоцировать торговую войну путем введения пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом заявил во вторник министр финансов Стивен Мнучин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

"Мы не стремимся лезть в торговые войны. Мы стремимся к тому, чтобы американские компании могли честно конкурировать во всем мире", - отметил министр, отвечая на вопросы конгрессменов. Он также прокомментировал одно из сообщений президента Трампа в Twitter, в котором тот написал, что "торговые войны хороши, и их легко выигрывать".

Мнучин пояснил, что глава государства "безусловно понимает потенциальное влияние" вводимых пошлин на экономику США. "Мы пытаемся сбалансировать защиту очень важных отраслей [американской] промышленности с тем, чтобы не нанести неоправданный ущерб экономике", - сказал он.

Министр подчеркнул, что пошлины не коснутся Канады и Мексики, если государства смогут пересмотреть Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). По его словам, Канада является важным поставщиком стали в США. Мнучин назвал приоритетами вашингтонской администрации пересмотр NAFTA, а также переход американо-китайских торговых отношений на "справедливый и сбалансированный" уровень. "Мы хотим удостовериться, что американские компании могут заниматься бизнесом в Китае так же, как и китайские компании здесь", - подчеркнул глава ведомства, поддержав введение сборов.

Ранее Трамп заявил, что его страна на текущей неделе введет импортные пошлины на сталь и алюминий. По его словам, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США. Президент объявил о предстоящем введении пошлин на совещании с руководителями действующих в США компаний сталелитейной и алюминиевой индустрии. В ходе совещания он обещал возродить эти отрасли американской промышленности.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
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