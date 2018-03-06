Более 72 млрд рублей инвестировали в экономику Пензенской области в 2017 году

ПЕНЗА, 6 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Пензенской области увеличился за год на 7,6%, до 72,5 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Объем инвестиций в экономику Пензенской области по итогам 2017 года составил 72,5 миллиарда рублей - это на 7,6 % больше 2016 года. По итогам 2018 года ожидается сохранение положительной динамики", - сказал Белозерцев в инвестиционном послании.

По его словам, пять из девяти инвестиционных соглашений, действующих в Пензенской области, заключили в 2017 году. Также за минувший год подписано 13 протоколов о намерениях между правительством области и инвесторами на общую сумму свыше 30 млрд рублей.