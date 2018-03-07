Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: США введут пошлины против ЕС, если барьеры для американского бизнеса останутся

Экономика и бизнес
7 марта, 0:14 дата обновления: 7 марта, 1:35 UTC+3

Американский лидер подчеркнул, что считает одной из своих главных задач защиту американских рабочих и американских компаний

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. США введут таможенные пошлины в отношении товаров из ЕС, если тот не устранит барьеры на пути американской продукции. Об этом во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"ЕС нехорошо относился к нам. Сложилась очень несправедливая ситуация в торговле, - сказал он. - Они могут делать, что хотят. Но если они это сделают, то тогда мы введем большой налог, 25%, на их машины".

Трамп подчеркнул, что считает одной из своих главных задач защиту американских рабочих и американских компаний.

"Если Европейский союз снимет некоторые из своих ужасных барьеров, которые не дают поставлять наши продукты туда, то тогда мы можем начать говорить. В ином случае мы оставим все как есть", - добавил американский лидер.

Идею о введении налога на автомобили из Евросоюза Трамп озвучил еще 3 марта. А до этого он объявил о намерении ввести тарифы на импортные поставки стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Лёвен, Стефан Трамп, Дональд
Страны
США Швеция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье
2
Росавиация опровергла подлинность опубликованных переговоров пилотов Ан-148
3
МО РФ: при крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
В МИД Великобритании прокомментировали слова Джонсона о бойкоте ЧМ-18
6
Госдеп прокомментировал предложение Насти Рыбки предоставить США данные по "делу РФ"
7
США ввели санкции против КНДР за применение химоружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама