Глава BP считает цену нефти в $50-65 за баррель наиболее вероятной на ближайшие годы

ХЬЮСТОН, 7 марта. /ТАСС/. Цена нефти в диапазоне $50-65 за баррель будет наиболее вероятной на ближайшие несколько лет. Такой прогноз озвучил глава британской нефтегазовой BP Боб Дадли на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Я думаю предсказать нефтяные цены невозможно, - ответил он на просьбу модератора сессии Дэниела Ергина. - Но думаю, что диапазон $50-65 за баррель установится на ближайшие несколько лет".

Ергин назвал Дадли одним из авторов известного прогноза "низко и надолго", такая формулировка применительно к прогнозу цен на нефть в том числе использовалась в одном из отчетов МЭА. Сторонники такой оценки испытывают пессимизм по поводу цен в том числе в связи с ростом добычи сланцевой нефти в США.