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Россия и Канада готовят совместный проект по изучению шельфа в Арктике

Экономика и бизнес
7 марта, 3:18 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Даниил Студнев

Глава Роснедр выразил надежду, что политические вопросы не повлияют на двусторонний диалог

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ТОРОНТО, 7 марта. /Спец. корр. ТАСС Даниил Студнев/. Россия и Канада готовятся обсудить возможный совместный геологический проект по изучению шельфа в Арктике. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ, глава Роснедр Евгений Киселев. Он принимал участие в работе ежегодной Евразийской горной конференции, организованной Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии (CERBA) в Торонто.

По его словам, встреча специалистов для обсуждения деталей проекта может пройти в Санкт-Петербурге в мае текущего года. "О сути проекта мы будем говорить в мае, мы будем искать те точки соприкосновения, которые будут взаимовыгодны, - сказал замминистра. - Главная задача - это обменяться данными, потому что Арктика является регионом если не с нулевой информацией, то с крайне низкой геологической информацией в силу природно-климатических условий".

Он пояснил, что "чтобы сложилось полное мнение и правильные суждения о геологической природе Арктики и возможности считать ее областями развития континентальной коры, необходимы обмены мнениями, знаниями и данными, и именно на это нацелен майский диалог с канадцами". Глава Роснедр подчеркнул, что "это самостоятельное решение [двух стран], и оно взаимно".

Киселев сообщил, что российские специалисты уже встречались для обсуждения этой темы в Оттаве в декабре 2017 года, и тогда стороны выбрали термин Arctic Brige ("Арктический мост") для обозначения этой области сотрудничества. "Когда мы заявляем свои претензии на арктический шельф, мы говорим, что между Россией и Канадой не существует областей с океаническим дном, и все это мы называем Арктический мост - это хребет Ломоносова, хребет Менделеева и разделяющее их пространство", - пояснил он выбор данного термина. Замминистра добавил, что реализация проекта позволит разработать такие материалы и документы, "которые однозначно покажут мировому сообществу, что арктический шельф де-факто существует, и что все приарктические страны имеют на него права".

"Эта тема для нас актуальна, и я надеюсь, что канадцы, заявив о том, что имеют желание поддерживать российскую заявку и прилагать усилия по совместному решению проблем, будут стойки в своем намерении, и никакие политические вопросы не вмешаются в наш диалог", - отметил Киселев.

Он также сообщил о возможном возрождении проекта арктического судоходного моста между российским портом Мурманск и канадским Черчиллем (провинция Манитоба).

"Мурманск - Черчиль" - это возможная транспортная составляющая при повышающейся температуре океана и атмосферы, - сказал он. - Да, он [проект] возможен, и таких путей существует несколько".

Впервые данный проект предложила канадская сторона в 1990-е годы. В 2002 году Мурманская область и провинция Манитоба подписали протокол о намерениях, а в 2007 году состоялась одна пилотная доставка груза из России в Канаду. Затем проект не получил развития.

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Санкт-Петербург Мурманская область
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Киселев, Евгений Аркадьевич
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